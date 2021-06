Boniek elogia Paulo Sousa

Desde que assumiu o comando técnico da seleção polaca, Paulo Sousa ainda só alcançou uma vitória em quatro partidas disputadas, algo que não preocupa Zbigniew Boniek. Quando a Polónia continua a preparação para a fase final do Euro’2020, o presidente da federação veio a público defender Paulo Sousa, destacando o trabalho realizado na seleção. Boniek, que é igualmente uma das maiores glórias do futebol polaco, garante até que está surpreendido com o português.

"Paulo Sousa é um bom treinador e sabe como liderar uma equipa. Já o demonstrou em campo. Os treinos da seleção são organizados e muito dinâmicos. Fiquei espantado pelo que vi. Os jogadores têm tido uma boa preparação para o Europeu. Acompanhei de perto o treino de hoje [ontem] e gostei de tudo: houve disciplina, intensidade e belos golos. Estou satisfeito!", frisou.

A Polónia irá disputar um particular com a Islândia, terça-feira, antes de arrancar a participação no Euro, e Swierczok destacou a confiança do grupo. "Temos vindo a melhorar com o novo selecionador", vincou o avançado, de 28 anos.