Fabianski quer ‘quartos’

Lukasz Fabianski, guarda-redes do West Ham e suplente de Szczesny na Polónia, é mais um jogador rendido ao selecionador Paulo Sousa. “É uma pessoa muito experiente e sabe como tornar os jogadores melhores. Motiva-nos antes de um jogo de forma a que não sobram dúvidas”, explicou o experiente guardião, de 36 anos. “Estou entusiasmado pela forma como a equipa treina e reage às observações do treinador. Isso deixa-me com o maior otimismo”, frisou.

A condição de suplente na seleção não incomoda Fabianski. “Apoiar-nos uns aos outros é essencial na preparação de um grande evento. Sou também experiente o suficiente para saber que tenho de estar preparado e mentalizado para jogar”, disse.

A Polónia quer fazer boa figura no Euro’2020 e o guarda-redes mostra-se confiante. “Temos muita qualidade, não só individual como coletivamente. Vejo-nos trabalhar no duro, a equipa parece ter noção do que quer fazer”, explicou Fabianski. E o que é um bom resultado? “Tenho a impressão que repetir os ‘quartos’ do Europeu em França...”, finalizou.