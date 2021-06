A Polónia começou o Euro'2020 da pior forma, com uma derrota diante da Eslováquia, por 2-1. Um resultado totalmente inesperado, com o autogolo de Szczesny e a expulsão de Krychowiak como imagens principais do desaire da formação de Paulo Sousa. De tal forma que a imprensa polaca não poupou a sua equipa.





O 'Sport', por exemplo fala em "pesadelo" e atira: "O mundo está a rir da nossa defesa". Já o 'Przegladsportowy' diz que foi um "início desastroso" de competição: "Já estamos em situação difícil", pode ler-se a abrir o site.