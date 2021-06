Paulo Sousa e a estreia no Euro'2020: «Será um dos dias mais importantes da minha vida»

Paulo Sousa prepara-se para se estrear numa grande competição de seleções. Na antevisão ao duelo entre Polónia e Eslováquia, a contar para o Grupo E do Euro'2020, o treinador português revelou que esta segunda-feira "será um dos dias mais importantes" da sua carreira.

"[Amanhã, segunda-feira] Será um dos dias mais importantes da minha vida. O futebol deu-me a mim e à minha família tudo o que hoje temos. Para mim, cada dia que passa em torno do futebol é um dia importante, cada competição é importante. Vamos fazer de tudo para conseguir uma boa exibição e deixar o país orgulhoso", começou por dizer, em declarações aos jornalistas presentes na conferência de imprensa realizada este domingo.

Um olhar sobre o adversário na estreia no Euro'2020

"[A Eslováquia] Tem grandes individualidades que podem resolver uma partida. São organizados, com uma boa mentalidade, com boas transições e bons contra-ataques. Mas estamos focados no que nós podemos fazer dentro de campo. Estamos muito confiantes nas nossas possibilidades. Devemos estar concentrados, agressivos em todas as ações com e sem bola, sem dar nada ao nosso adversário. Se fizermos isto, poderemos ser felizes no final da partida e irmos para casa com os três pontos."

Ausências na equipa

"Queria ter Milik a 100 por cento, todos sabemos da importância que tem para a equipa e o quanto contribui quando está bem. Mas é uma oportunidade para outros. Estão preparados. Os jogadores têm características diferentes mas o nosso trabalho é prepará-los para que todos tenham um bom rendimento", terminou.