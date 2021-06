Paulo Sousa ganha pontos na federação polaca: «Mostrou que quer jogar para ganhar»

Foi só um ponto, mas suficiente para Paulo Sousa capitalizar apoios no seio da federação polaca.





O empate diante de Espanha (1-1) e a exibição da seleção mereceu elogios de Marek Kozminski, ‘vice’ da federação e candidato à presidência nas próximas eleições. Mesmo em caso de um insucesso diante da Suécia, o dirigente defende a continuidade do técnico português."Definitivamente deveria ficar mais do que alguns meses. Tem grandes conhecimentos e ainda será útil para o futebol polaco. Estou feliz por não ser o único a dizer isso", sublinhou Kozminski. Garantiu que não existe qualquer clima de euforia e destacou a atitude de Paulo Sousa, ao apostar em Kozlowski, o mais jovem de sempre em Europeus (17 anos). "Mostrou coragem e estava certo. Com esta decisão, mostrou que quer jogar para ganhar, mesmo nos momentos difíceis."