Paulo Sousa: «Não podes sofrer golos estúpidos como sofremos»

Paulo Sousa não escondeu o desapontamento pelo adeus da Polónia ao Euro'2020. Após a derrota diante da Suécia, por 3-2, o selecionador polaco assumiu que a sua equipa merecia mais, mas que acabou por pagar caro os erros que foi cometendo.





"A nossa equipa merecia mais pelo que fez. Não podes sofrer golos estúpidos como sofremos. Não é culpa da defesa, são erros defensivos. Temos de estar mais focados no jogo. Criámos chances, temos uma boa mentalidade. Eles ficaram encostados lá atrás, rematámos imenso, cruzámos... Estamos desapontados por não nos termos apurado", assumiu o português, que ainda assim vê coisas positivas desta campanha."Trabalhámos duro. Não é fácil mudar os comportamentos, mas mudámos imensas coisas. Levo comigo aspetos positivos, como por exemplo termos defendido melhor como equipa, mais longe da nossa baliza, criámos mais oportuniades. Falhámos um pouco hoje. Os remates à barra, o golo anulado por fora de jogo, os golos estúpidos. No geral evoluímos como equipa, mas ainda há mais espaço para melhoras. A intensidade que colocámos na segunda parte deveria ter a mesma da primeira", frisou.Quanto ao futuro, Paulo Sousa deixa tudo em aberto. "O Zibi [Zbigniew Boniek, presidente da Federação] disse que não irá avançar para a reeleição em agosto. Tenho contrato, mas vou esperar pelo novo presidente. Para mim, como disse aos jogadores, tem sido um orgulho trabalhar com eles. Estou certo de que seremos melhores no futuro."