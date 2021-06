Paulo Sousa poupa Lewandowski

A Polónia terá hoje um particular frente à Rússia, sendo este um jogo em que Paulo Sousa irá apresentar um onze próximo do que poderá atuar no Europeu, mas em que Lewandowski será poupado. "Fabiánski irá alinhar como titular no encontro contra a Rússia. Em relação ao Robert Lewandowski, planificámos o trabalho de forma a que amanhã [hoje] não esteja no onze. Recentemente veio de lesão e vamos ver o que acontece. Neste encontro quero ver como colocamos em prática aquilo que temos trabalhado", assumiu o selecionador, de 50 anos, em conferência de imprensa.

Além disso, o técnico português prometeu uma Polónia a jogar ao ataque no Europeu e abordou a situação de Arkadiusz Milik, que se encontra a recuperar de uma lesão muscular. "Queremos criar muitas ocasiões de golo e temos qualidade para isso. Temos 5/6 jogadores de grande nível. Milik? Pensamos contar com ele no Euro", concluiu.