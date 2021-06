Paulo Sousa rendido a Lewandowski: «Luta por todas as bolas, marca, cruza, está em todo o lado...»

A Polónia pode ainda não ter vencido neste Euro'2020, mas a julgar pelas palavras de Paulo Sousa, o empate diante da Espanha teve (quase) sabor a triunfo. Na análise à partida, o selecionador polaco deixou elogios à forma como a sua equipa se apresentou, especialmente na segunda parte, e destacou ainda a forma como Robert Lewandowski comandou as tropas neste duelo.





"A nossa mentalidade foi o ponto chave. Estamos a tentar mudar isso, para sermos mais ambiciosos no nosso jogo e isso foi algo que se viu na segunda parte. Na primeira parte faltou-nos velocidade na defesa para subir ainda mais com a bola e estar mais perto da baliza adversária. Na segunda resolvemos isso e tivemos muito mais coragem. E por termos sido agressivos na frente acabámos por marcar. A linha defensiva espanhola joga sempre muito subida, por isso jogamos com dois avançados, de forma a manter um deles junto da sua linha", começou por apontar, em conferência de imprensa."Tivemos de aumentar a intensidade do nosso jogo, pressionar mais alto, estar mais próximos da linha defensiva deles. Ao ter um líder como o Robert [Lewandowski], que luta por todas as bolas e consegue ganhá-las, que leva pancada de todos, que liga com todos os colegas, a marcar, a cruzar, que está em todo o lado... A energia e determinação dele foram cruciais, porque o jogo pedia isso mesmo. Um jogador que luta por tudo afeta os seus colegas e o grupo torna-se mais forte. Tal como o Kamil Glik, que na defesa foi o nosso pilar, um líder que ajudou a dar o passo em frente", elogiou.