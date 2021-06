A mensagem de Ali Daei para Cristiano Ronaldo após CR7 igualar o iraniano

O iraniano Ali Daei, que esta quarta-feira foi igualado pelo português Cristiano Ronaldo em 109 golos pelas seleções internacionais de futebol, congratulou o capitão de Portugal pelo feito.





"Parabéns ao Cristiano Ronaldo, que está a um golo de quebrar o recorde. Sinto-me honrado por este marco inesquecível vir a pertencer a Ronaldo, um grande campeão do futebol e um ser humano que se importa e inspira muitas pessoas por todo o Mundo. Vamos!", escreveu o antigo avançado, agora com 52 anos, na rede social Instagram.

Cristiano Ronaldo igualou esta quarta-feira o recorde de mundial de golos por seleções, ao bisar face à França e igualar os 109 do iraniano Ali Daei, na terceira jornada do Grupo F do Euro2020, em Budapeste.

Após os dois tentos à Hungria (3-0), a abrir, e o golo à Alemanha (2-4), na segunda jornada, o capitão luso, de 36 anos, voltou a bisar na Puskás Arena, em Budapeste, com tentos aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, na sua 178.ª internacionalização 'AA'.

Congratulations to @cristiano who is now one goal away from breaking the men’s international goal scoring record. I am honoured that this remarkable achievement will belong to Ronaldo - great champion of football and caring humanist who inspires and impacts lives throughout the world.