Allianz Arena: palco do Portugal-Alemanha é de má memória para as cores lusas

O estádio Allianz Arena, palco do Portugal-Alemanha, do Grupo F do Euro'2020, em Munique, tem-se revelado um reduto 'maldito' para as equipas portuguesas, inclusive para a seleção nacional, que ali perdeu a meia-final do Mundial'2006.

Inaugurado em 2005, foi um dos estádios construídos com vista a receber jogos daquele Campeonato do Mundo, tendo acolhido o encontro de estreia da competição, no qual a Alemanha venceu a Costa Rica, por 4-2.

Inicialmente, tinha capacidade para 66.000 espetadores, mas com as reformas efetuadas ao longo dos anos pode agora receber 70.000 em jogos de competições internacionais e 75.000 em provas internas, sendo que, face às restrições impostas pela pandemia de covid-19, os jogos do Euro'2020 ali disputados apenas serão presenciados por 22% da lotação, o que equivale a 14.500 pessoas.

O Allianz Arena, que custou perto de 350 milhões de euros, foi um dos primeiros estádios vanguardistas do futebol mundial, pelo design moderno e completamente fora do padrão, sobressaindo os 2.760 painéis 'led' que cobrem todo o exterior do recinto e que criam um efeito multicolor em seu redor.

Com um sistema de emergência que permite a completa evacuação em cerca de 15 minutos, o estádio germânico é um dos recintos de elite da UEFA, à semelhança, por exemplo, do Estádio da Luz, Estádio do Dragão ou Estádio José Alvalade, situando-se a 12 quilómetros do centro de Munique e a 26 do aeroporto da cidade.

Em 2012, foi o palco da final da Liga dos Campeões, que o Chelsea conquistou, ao vencer no desempate por grandes penalidades o anfitrião Bayern Munique, equipa que ali disputa os seus encontros, tanto internos como das competições europeias.

Este sábado, Portugal vai disputar apenas o seu segundo jogo no Allianz Arena, 15 anos depois de ali ter perdido o primeiro e único, diante da França, numa das meias-finais do Mundial'2006, decidida por um penálti de Zinédine Zidane (1-0).

Desde então, as cores lusas estiveram representadas no estádio do Bayern em outras seis ocasiões, não se contabilizando um único triunfo de qualquer uma das equipas que ali jogou, sendo que o melhor que algum emblema conseguiu foi um empate, no caso o Sporting, que saiu da Baviera com um nulo (0-0), na fase de grupos da Liga dos Campeões 2006/07.

O mesmo Sporting sofreu no Allianz Arena uma goleada por 7-1 na Liga dos Campeões, em 2009, tal como aconteceu com FC Porto (6-1), em 2015, e Benfica (5-1), em 2018, já depois de o Belenenses ter perdido por 1-0, na Taça UEFA de 2007/08. Pelo meio, os encarnados também perderam pela margem mínima (1-0) nos quartos da Champions, em 2016.

Depois de já ter acolhido o triunfo da França sobre a Alemanha (1-0), na primeira jornada do Grupo F do Euro'2020, o Allianz Arena vai receber os outros dois jogos dos alemães na fase de grupos, com Portugal, este sábado, às 17:00 (hora de Lisboa), e Hungria, na próxima quarta-feira, bem como um dos encontros dos quartos de final, em 2 de julho.

Ficha do Estádio Allianz Arena:

- Cidade: Munique (Alemanha).

- Estado: Inaugurado em 2005.

- Capacidade: 70.000 espetadores (em jogos internacionais)(x)

- Eventos possíveis: Futebol.

- Distância para o aeroporto: 26 quilómetros (Munique).

- Distância para o centro da cidade: 12 quilómetros.

- Transportes públicos: Autocarro, metro e comboio.

- População da cidade: 1.553.000 habitantes.

- Clube: Bayern Munique.

- Jogos:

Fase de grupos:

15 jun, França -- Alemanha, 1-0 (Grupo F).

19 jun, Portugal -- Alemanha (Grupo F), 17:00 (hora de Lisboa).

23 jun, Alemanha -- Hungria (Grupo F), 20:00.

Quartos de final:

02 jul, Vencedor do jogo 40 -- Vencedor do jogo 38, 20:00.

(x) - Lotação máxima reduzida a 14.500 espetadores, devido à pandemia de covid-19.