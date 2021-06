Anthony Lopes treinou no relvado mas ainda condicionado e à parte

O guarda-redes Anthony Lopes trabalhou este sábado de forma condicionada e à parte dos restantes jogadores no treino da seleção portuguesa, que continua a preparar a estreia na fase final do Euro2020, em Budapeste.

No Estádio Illovszky Rudolf, o guardião do Lyon limitou-se a fazer trabalho específico nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, sempre acompanhado pelo fisioterapeuta António Gaspar, sendo que, em alguns momentos, foi possível verificar que o jogador ainda sente algum desconforto na perna direita.

Na quarta-feira, Anthony Lopes falhou o particular com Israel (4-0), o derradeiro de Portugal antes da estreia no Euro'2020, e também os dois últimos treinos da formação comandada por Fernando Santos, um na Cidade do Futebol, em Oeiras, e outro já em Budapeste, na sexta-feira.

Portugal de olhos postos na estreia



á os restantes 25 atletas chamados para o Campeonato da Europa trabalharam sem quaisquer limitações, realizando aquecimento e exercícios com bola, naquela que foi a segunda sessão da equipa nacional na Hungria, a três dias do primeiro duelo na competição.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro'2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre sexta-feira e 11 de julho.