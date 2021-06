Bruno Fernandes avisa: «Temos visto algumas surpresas neste Europeu...»

Bruno Fernandes abordou esta quinta-feira o jogo entre Portugal e a Alemanha (sábado, 17 horas) e abordou o que há a corrigir "entre hoje e amanhã".





"Neste jogo bati livres laterais. Não é o meu foco aqui. Temos jogadores que batem bem os livres e o importante é quem marcar, marcar da melhor maneira""A única meta é ajudar a Seleção como puder. Se for com golos, fora da grande área ou dentro, desde que a bola entre...""O nosso objetivo passa por ganhar todos os jogos e agora queremos ganhar o próximo. Temos de preparar ao máximo esse jogo. Temos de representar o nosso país""Todos os jogos são difíceis. Temos visto algumas surpresas neste Europeu e todos os jogos são diferentes. Sabemos do poder individual dos jogadores da Alemanha, mas o nosso foco é o nosso coletivo. Apesar do 3-0 há coisas a corrigir e é o vamos fazer entre hoje e amanhã"Já está a ser decisivo. Todos sabem a qualidade que ele tem a facilidade que ele tem em marcar golos. Mas o mais importante, como o Cris diz, é cada um dar o seu melhor e ele fê-lo no último jogo""Como em todas as estatísticas, tem muita coisa: idade, anos de contrato, etc. O mais valioso desta seleção é o 'nós', porque só juntos e unidos é que vamos atingir os nossos objetivos""Tem treino e qualidade dos jogadores. Sabemos a qualidade que temos e sabemos que podemos fazer ainda melhor. Fazer um golo bonito como aquele, em que a bola apenas não passou por dois ou 3 jogadores, é um sinal de que o nós é mais importante para que o individual possa sobressair""E espero acabar o Europeu com o jogador com mais minutos nas pernas (risos). Quero estar envolvido em tudo, mas o selecionador decide. Se não correr nos jogos corro nos treinos para ajudar os meus colegas"Espero uma seleção a tentar ganhar e o que espero de nós é uma equipa a tentar ganhar. É difícil prever porque o jogo tem vários momentos, decisões tomadas ao segundo e o nosso objetivo passa por ter bola e ganhar. Sabemos o que se espera da Alemanha e teremos hoje e amanhã para aperfeiçoar""Não pedimos nada sobre a equipa alemã porque sabemos tudo sobre a equipa. Tem jogadores em grandes clubes. Alemanha não jogou mal contra a França, mas vai ser dificil para nós. E para eles também""É dificil dizer. Há cinco anos ganhámos e agora estamos a lutar pelo mesmo. No final podemos dizer quem é a melhor (sorriso)"