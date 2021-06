Carlos Carvalhal: «Cristiano Ronaldo é um luxo que vale a pena ter»

Carlos Carvalhal foi desafiado pelo 'The Sun' a abordar as possibilidades de Portugal no Euro'2020 e traça um perfil individual e coletivo ao conjunto comandado por Fernando Santos. Num artigo publicado esta quinta-feira pelo jornal britânico, o treinador do Sp. Braga não tem dúvidas de que "Cristiano Ronaldo voltará a ser a grande estrela" da Seleção Nacional e acredita que, apesar dos seus 36 anos, "a enorme qualidade" de CR7 "fará com que a equipa gire à sua volta".





"Os companheiros têm que aceitar que vale a pena abrir mão do trabalho em equipa de Ronaldo, pois sabem que ele é capaz de fazer a diferença a qualquer momento. Ronaldo vai oferecer pouco na defesa, mas contribuir com tudo no último terço, por isso é um luxo que vale a pena ter", escreve Carlos Carvalhal, que destaca também nomes como Bruno Fernandes, Rúben Dias e Bernardo Silva e "algumas estrelas emergentes no futebol português" como Pote. "Vamos ver se tem a oportunidade de demonstrar o seu grande talento. É um jovem rebelde e ousado que não tem medo de nenhum adversário ou ambiente", sustenta Carvalhal. O treinador de 55 anos fala ainda de três jogadores que oriento no passado e conhece "muito bem": Rui Patrício e João Moutinho (ambos no Sporting) e Renato Sanches, no Swansea.Na parte final do artigo, Carvalhal descreve o pode esperar-se da Seleção Nacional no torneio: "Portugal é o atual campeão do Euro. Tem jogadores muito talentosos, um treinador muito habilidoso e experiente, mas também muita vontade e muita fé para defender o título. Tudo no grupo se resumirá a vencer os grandes, França e Alemanha, e não escorregar contra a Hungria, como às vezes pode acontecer. Esperamos ver Portugal produzir um grande futebol. Queremos um futebol técnico e criativo, mas ao mesmo tempo disciplinado. Isso é o que eles mostraram há cinco anos e levou-os até à final".Leia aqui o artigo completo.