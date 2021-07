Através das redes sociais, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem a assinalar o facto de ter sido o melhor marcador do Euro'2020. O avançado português, recorde-se, acabou o torneio com 5 golos, os mesmos que Patrik Schick, mas com menos jogos disputados.





"Obrigado a todos que me ajudaram a atingir mais uma marca histórica!", escreveu CR7, numa publicação na qual anexou uma montagem com duas imagens de festejos dos golos que marcou.