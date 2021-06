Cristiano Ronaldo e a possível saída da Juventus: «Isso nem me faz cócegas...»

Cristiano Ronaldo não tem a continuidade na Juventus na próxima temporada assegurada. Manchester United, Paris Saint-Germain e até mesmo o Real Madrid são alguns dos clubes que são constantemente apontados ao avançado da 'Vecchia Signora', que esta segunda-feira assumiu este ser um tema que não lhe faz "cócegas".





"Já jogo a um alto nível há 18 anos. Acho que isso nem me faz cócegas. Se eu estivesse a começar agora, com 18 ou 19 anos, se calhar nem dormia e ficava à noite a pensar no meu futuro. Mas como devem calcular, agora com 36 anos... O que vier será para bom, independentemente de ficar ou sair. Isso não é o mais importante agora. O mais importante agora é o foco na Seleção, numa competição desta magnitude não se joga todos os dias. É o meu quinto Europeu, mas para mim é como se fosse o primeiro. Para mim, o mais importante agora é entrar amanhã com o pé direito, ganhar e jogar bem. Pensamentos positivos", atirou o capitão da equipa das quinas, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a Hungria, agendado para amanhã.