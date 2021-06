Cristiano Ronaldo faz história: é o maior goleador de sempre em fases finais de Europeus e Mundiais

Começa a ser um discurso repetitivo, mas Cristiano Ronaldo assim o vai obrigando... Esta quarta-feira, diante da França, o capitão da Seleção Nacional voltou a fazer história, agora ao tornar-se no primeiro jogador de sempre a conseguir apontar 20 golos em Europeus (13) e Mundiais (7), no conjunto. CR7 deixa para trás o lendário Miroslav Klose e agora parte em busca de mais.





E por mais entenda-se por reforçar esse estatuto de jogador europeu com mais golos em fases finais, mas também de chegar ao recorde histórico de Ali Daei como melhor marcador da história do futebol de seleções. Com 108, contando já o de hoje, CR7 está a apenas um do iraniano. A dúvida não é sobre se acontecerá, mas sim quando será... Muito provavelmente será já neste Europeu. Veremos...