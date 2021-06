Cristiano Ronaldo iguala Ali Daei no topo dos melhores marcadores da história das seleções

Cristiano Ronaldo passou a ser partir desta quarta-feira, com o bis diante da França, a par do iraniano Ali Daei, no maior marcador da história das seleções. O capitão português, de 36 anos, atingiu a incrível marca dos 109 golos e conseguiu apanhar o recorde lendário do avançado asiático, que muitos consideravam inalcançável. O registo dos 109 golos foi atingido ao cabo de 178 partidas.





O golo que colocou Cristiano Ronaldo no topo dos melhores marcadores da história das seleções O golo que colocou Cristiano Ronaldo no topo dos melhores marcadores da história das seleções

Este é apenas um dos dois registo que CR7 já fixou esta noite, já que antes se havia como o melhor marcador de sempre em fases finais de Europeus e Mundiais. Na altura tinha chegado aos 20... e agora aos 21 golos. Miroslav Klose, que tem 19, fica definitivamente para trás.Na época 2020/21, Ronaldo passou a somar 46 golos, em 58 jogos - 36 pela Juventus, em 44 jogos, e 10 pela seleção lusa, em 14 -, para um total de 790 tentos, nos 1.092 embates oficiais que cumpriu desde que se tornou profissional em 2002/03.