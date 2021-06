Cristiano Ronaldo: «O recorde mais bonito era ganhar duas vezes seguidas um Europeu»

Cristiano Ronaldo tem neste Europeu a possibilidade de tornar-se o jogador com mais golos por seleções, destronando o recorde que pertence ao iraniano Ali Daei, e ainda o melhor marcador de sempre em fases finais de um Europeu, que neste momento está em igualdade com o antigo internacional francês Michel Platini, ambos com nove golos. Porém, o "recorde mais bonito" para o avançado português seria outro, tal como revelou esta segunda-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Hungria.





"Esse não é um recorde que me deixe efusivo [o de ser o melhor marcador em fases finais de um Europeu], é um bom recorde, mas o recorde mais bonito era ganhar duas vezes seguidas um Europeu. A equipa tem estado bem, está preparada. Desejo que amanhã a gente entre com o pé direito, que é muito importante neste tipo de competições. Vamos jogar contra uma equipa bem preparada, que terá o apoio do público no seu estádio. É importante ter os adeptos", atirou.