Com o Itália-Inglaterra a decidir-se nos penáltis, Cristiano Ronaldo sagrou-se o melhor marcador do Euro'2020, com cinco golos. Schick também apontou o mesmo número de golos mas o primeiro critério de desempate são as assistências e aí o capitão da Seleção Nacional leva vantagem: uma contra nenhuma do checo.





Aos 36 anos e cinco meses, é o mais velho melhor marcador de sempre num Europeu. Até agora, o mais velho era Michel Platini, que tinha 29 anos e um mês em 1984.Em 2016, CR7 tinha ficado em segundo, com três golos e três assistências, atrás dos seis golos de Griezmann. Já no Euro'2012, Cristiano acabou num lote de seis jogadores com três golos cada, mas a Bota de Ouro foi para Fernando Torres, por ter feito também uma assistência e ter jogado menos minutos.