Cristiano Ronaldo torna-se no melhor marcador da história dos Europeus

Com os dois golos na vitória (0-3) sobre Hungria, Cristiano Ronaldo tornou-se no melhor marcador da história dos Europeus. O capitão de Portugal chegou aos 11 golos em fases finais, ultrapassando Michel Platini, que liderava a tabela desde que marcou nove tentos na edição de 1984. Isto no mesmo dia em que também se tornou no primeiro futebolista a disputar cinco fases finais desta competição!





Distribuindo por edições, CR7 apontou dois em 2004, um em 2008, três em 2012 e outros três em 2016.Ronaldo chegou ainda aos 106 golos por Portugal e ficou a três de igualar Ali Daei como futebolista com mais golos por uma seleção.