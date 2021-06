Dalot lembra momento em que foi chamado: «Estava a entrar para um restaurante...»

À FPF, Diogo Dalot comentou já em Budapeste a chamada à Seleção e explicou como soube da novidade. O defesa do AC Milan encontrava-se de férias no Dubai e teve de interromper o período de descanso, mas também um almoço, para se juntar à Seleção Nacional neste Euro'2020. O almoço pode ter ficado a meio... mas o sonho começa agora.





"Foi sem dúvida um episódio caricato. Estava de férias e recebi uma chamada de Portugal. Estava a entrar para um restaurante e assim que recebi a chamada, foi um momento especial. Há muito tempo que ambicionava estar na Seleção A e sem dúvida que fiquei bastante feliz", assumiu o defesa.Sobre João Cancelo, Dalot referiu que todos irão trabalhar pelo colega. "As circunstâncias acredito que não sejam as melhores para o João, tive oportunidade de falar com ele e ter o apoio dele nesta altura é fantástico. É um grande exemplo para mim, por tudo o que tem feito pela seleção. Desejo as melhoras e estaremos todos a jogar e torcer por ele. Ouvi dizer que o grupo é bastante bom, unido, que é bom a integrar todos. Espero integrar-me bastante rápido e ajudar."Dalot chega a este Euro'2020 pouco depois de ter estado no Europeu de Sub-21, mas garante que já teve tempo para recarregar baterias. "Tive pouco menos de uma semana para recuperar. Foram bons dias para recuperar as energias de uma época longa, que ainda não acabou. Estou aqui de corpo e alma para ajudar a Seleção".