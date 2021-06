Danilo: «É difícil sair desta maneira nos oitavos-de-final»

Danilo lamentou a forma como Portugal se despede do Euro'2020, após perder com a Bélgica, num jogo em que considera que a equipa das Quinas fez uma boa exibição, mas diz ter faltado eficácia e alguma sorte.





"Não fizemos um mau jogo. Tivemos momentos muito bons em que conseguimos circular a bola no meio-campo ofensivo. Faltou criar mais perigo, acho eu. Conseguimos criar mais perigo quando conseguimos enviar uma bola ao poste. É assim. A Bélgica marcou um golo e isso foi muito motivador para a equipa da Belgica que conseguiu defender bem", começou por dizer, em declarações à 'Sport TV'."Sim, sabíamos que a Bélgica é forte nos momentos de contra-ataque, em que quando perdemos a bola eles conseguem transitar muito rápido. Infelizmente sofremos um golo e é assim.""É difícil sair desta maneira nos oitavos-de-final. Podiamos ter feito melhor e ir mais à frente. A vida continua. Temos de pensar já no Mundial e no apuramento", vincou.O médio falou também ao microfone da 'TVI24'."Não estávamos à espera de sair numa fase tão precoce da competição. Tentámos ao máximo empatar o jogo como viram na parte final do jogo. Não fomos eficazes e tivemos azar nas bolas ao poste", enalteceu."Sim, demos muito jogo na 1.ª parte, mas eles são uma equipa que tem muita qualidade e estão a jogar ao mais alto nível, mas faz parte do jogo. Penso que o golo foi o único momento ofensivo deles durante o jogo. É assim o futebol.""Esperamos sempre jogar. Eu não tenho de estar contente por não jogar, mas o Palhinha jogou bem e só tenho de lhe dar os parabéns, porque é um bom jogador", concluiu.