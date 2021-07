Fernando Santos: «Se sou conservador? Nada, zero, nem sei como isso é possível»

Fernando Santos voltou a frisar que não considera ser um treinador conservador e usou o modelo tático utilizado no Euro'2020 para justificar essa ideia, em entrevista à CMTV.





"Conservador? Nada, zero. Nem sei como isso é possível, jogámos com dois centrais e dois laterais ofensivos. Se isso é conservador...", começou por dizer o selecionador nacional, que a abordou ainda a convocatória de William Carvalho para a competição."Com 26 voltava a fazê-lo, com 23 não, disse isso na altura. Nos 15 dias que aqui se apresentou esteve muito bem. Os jogadores foram inexcedíveis, infelizmente alguns não tinham mais para dar, e não falo em termos de qualidade", afirmou.Quem ficou fora da convocatória foi João Mário, uma escolha justificada por Fernando Santos com o facto de ter outros jogadores semelhantes naquela posição do terreno. "Nunca esteve fora da Seleção. É sempre um jogador de Seleção. Neste contexto, ao fazer a escolha, tinha vários jogadores semelhantes", realçou, antes de comentar a possível mudança do médio para o Benfica."Pressão ao ir para o Benfica? Vai aguentar, é muito maduro. Todos sabemos da qualidade que tem. Ele é muito inteligente e muito maduro. A personalidade dele é muito forte", concluiu.