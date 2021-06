Fernando Santos e o penálti sobre Mbappé: «Acho que o próprio árbitro sabe que se equivocou»

O selecionador nacional Fernando Santos comentou o empate (2-2) de Portugal frente à França, resultado que permitiu à equipa das quinas qualificar-se para os oitavos de final do Euro'2020.





"Uma equipa igual a si própria, como tem sido. Disse-vos na conferência de imprensa que quando somos a equipa forte, coesa, que sabe atacar e contra-atacar é difícil para qualquer adversário. Foi uma excelente primeira parte. Um penálti em que eu acho que não foi mesmo [falta]. Acho que o próprio árbitro sabe que se equivocou, depois, mais tarde. A equipa portuguesa para ganhar tem de sofrer zero golos. Se defendermos bem temos todas as condições para marcarmos também e a equipa percebeu isso", começou por dizer o selecionador nacional em declarações à Sport TV+."Danilo esteve soberbo, os alas também estiveram bem a fechar os corredores. Temos de estar sempre atentos.""O momento é que eles tinham quatro avançados e aí tivemos de fechar a porta. Atacar de qualquer maneira não dá. A equipa esteve muito bem, procurou sempre a profundidade e a dada altura também fechou a porta.""Só soube a cinco minutos do final do nosso jogo. Disse aos meus jogadores para se chegarem à frente nos instantes finais.""Ainda não sei, estava muito queixoso. Bélgica? Esperemos que seja um grande jogo", concluiu."Satisfeito com a equipa. Não são os jogadores quem transformam, é o espírito da equipa que muda.""Mudou tudo. Estivemos muito melhor. Interpretamos bem o jogo, estivemos intensos e equilibrados."Não tenho dúvidas que este foi o passo certo para o que vem a seguir.""Tinha avisado. Com a Hungria fizemos um grande jogo, como frisei na altura.""Agora sim, temos de pensar na Bélgica que é um adversário difícil. Se olharmos para o ranking vão em primeiro. Mas, vamos avaliar e idealizar aquilo que temos de fazer para essa partida."