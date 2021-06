Fernando Santos: «Jogadores deram tudo e tenho alguns a chorar na cabine»

Fernando Santos não escondeu a desilusão após a derrota da Seleção Nacional frente à Bélgica, que ditou o adeus ao Euro'2020.





"Estamos desiludidos e tristes. Tenho alguns jogadores a chorar na cabine. Eles deram tudo. A Bélgica fez 6 remates, acertaram 1. Nós fizemos 29 e acertámos 2 vezes no poste. Uma derrota é uma derrota. Sinceramente não tenho muitas palavras para dizer agora… Todos queríamos e acreditávamos. Tínhamos confiança e tínhamos convicção de que podíamos chegar à final e ganhar. Não há justiça ou injustiça, sofremos um golo e não conseguimos marcar", começou por referir, no final do encontro, o selecionador nacional, em declarações à TVI24."Não há sorte ou azar. Quando há um remate à baliza e sofres... Portugal tem várias situações, uma bola que acerta no guarda-redes, estas últimas que podia acontecer e não aconteceu... Os jogadores fizeram tudo. Deram o que tinham e não há nada a apontar-lhes. Estavam cansados mas encontraram energias para superar o desfasamento do descanso entre as equipas. Mas isso agora não serve, é só conversa", acrescentou."Tentei refrescar a equipa com o Palhinha. Tinha menos tempo de jogo. O Dalot tem correspondido e esteve bem. Fiz o que tinha que fazer, mas o resultado é que conta. William? Explicar essas coisas agora? Mandar jogadores para a bancada é sempre uma dificuldade. Tinha cinco médios e escolhi um."