João Cancelo deixou hoje Budapeste e já se encontra em Portugal, onde irá cumprir o período de isolamento após testar positivo à Covid-19, revelou fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).





De acordo com a FPF, "o transporte foi executado segundo as normas estipuladas pelas autoridades húngaras e portuguesas". Recorde-se que o lateral vai falhar o Euro'2020 na sequência deste teste positivo, tendo sido substituído por Diogo Dalot, que hoje já treinou com a equipa das quinas.