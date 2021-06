João Cancelo está de fora do Euro'2020. O lateral-direito dos ingleses do Manchester City obteve um resultado positivo à covid-19 no "seguimento de um teste rápido de antigénio realizado no sábado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF" e foi substituído por Diogo Dalot.





"Sempre firme e sempre forte porque, enquanto cá estiver, vou lutar por tudo aquilo que quero", escreveu nas redes sociais.