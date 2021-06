João Palhinha: «Golo da Bélgica foi um coelho da cartola»

Portugal foi eliminado nos oitavos-de-final do Euro'2020 após perdeu diante da Bélgica, por 1-0. No final do encontro, João Palhinha destacou a boa exibição da equipa das Quinas na segunda parte e considerou que os belgas tiveram alguma sorte no decorrer da partida.





"Criámos mais oportunidades do que a Bélgica. Na 1ª parte conseguimos controlar bem o jogo. Não me lembro de mais nenhuma oportunidade da Bélgica a não ser o golo que foi um coelho da cartola. Lá está… é com muita infelicidade que vamos para Portugal porque não era este o nosso objetivo. Agora há que levantar a cabeça e olhar para a frente", começou por dizer o médio, à 'Sport TV'."Tínhamos de ir atrás do tesultado. Sabíamos isso. Este era jogo único e tínhamos de ir com tudo para a segunda parte para darmos a volta ao resultado. Tivemos oportunidades flagrantes para concretizar mas não conseguimos. A Bélgica teve essa pontinha de sorte. É com tristeza que temos este resultado hoje. Queríamos mais, lutamos para ganhar todas as competições. Apesar de sermos um pais pequeno, é um país que tem muita qualidade em todas as áreas. O futebol não foge à regra. O facto de termos sido campeões europeus e termos ganho a Liga das Naçoes traduz o valor desta equipa. Temos de olhar para a frente. É simplesmente isso", vincou."Faz parte do trajeto. Não se pode ganhar sempre mas lutamos por isso e damos sempre o nosso máximo. Faltou hoje a pontinha de sorte. A vitória seria inteiramente justa da nossa parte", frisou.O médio do Sporting também analisou o jogo ao microfone da TVI24 e voltou a salientar a falta de sorte da Seleção Nacional como um fator determinante para o resultado final."Faltou-nos uma pontinha de sorte. Criámos mais oportunidades, tivemos muito mais bola na 2.ª parte. A Bélgica teve a felicidade do jogo. Criámos mais oportunidades e tivemos a infelicidade de não fazer o golo. Estamos tristes e desiludidos com este resultado, porque não era este o objetivo que tínhamos. Vamos tristes para casa", disse."Creio que pelo que fizemos merecíamos mais. Soubemos defender e na segunda parte a perder era previsível que fossemos atrás do resultado. A Bélgica teve a pontinha de sorte e isso ditou o resultado final", apontou."Temos de levantar a cabeça, ver o que podemos melhorar. Obviamente isto não representa o valor desta seleção. Faltou mesmo a pontinha de sorte, foi essa a definição deste jogo. É com muita infelicidade que saímos daqui com este resultado", finalizou.