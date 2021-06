José Fonte: «Não ter podido ajudar dentro do campo vai doer»

O central José Fonte, que não alinhou em qualquer partida no Euro'2020, deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais, na qual falou sobre a eliminação da Seleção Nacional, após a derrota diante da Bélgica, e ainda sobre a época no Lille, onde se sagrou campeão francês.





"Dói e vai continuar a doer por algum tempo. Não termos conseguido renovar o título de campeão, não ter podido ajudar dentro do campo vai doer. Para se estar na Seleção Nacional é necessário um grande altruísmo (esquecer o 'eu', por muito difícil que seja, e pôr o 'nós' em primeiro sempre), porque todo o jogador selecionado acredita dever jogar", escreveu o jogador do Lille, na longa mensagem que publicou."Estar nos 26 melhores da Seleção portuguesa é algo que se deve pôr em perspetiva e refletir um pouco...grande feito por si só e o resto é conversa. Dito isto, é fundamental ser uma influência positiva, treinar forte mesmo com azias, estar pronto nem que seja para um minuto de jogo, porque só assim o objetivo fica mais próximo. Não foi possível ser bicampeão europeu, mas uma coisa é certa: empenho e mentalidade jamais faltará. A cabeça segue bem alta, o descanso é bem-vindo...depois de uma época memorável a nível de clube. Próxima época vamos com tudo. Um abraço com estima a todos os que apoiam incondicionalmente."