Ao disputar o Hungria-Portugal, Cristiano Ronaldo tornou-se no futebolista com mais fases finais de Europeus disputadas: cinco. O capitão da Seleção Nacional fugiu a um lote de outros futebolistas conceituados que atuou em quatro fases finais, batendo assim mais um recorde.





CR7 participou nas fases finais de 2004, 2008, 2012, 2016 e agora 2020. Recorde-se que Ronaldo, que é o jogador que mais jogos realizou em fases finais de Europeus (22, contra os 18 de Schweinsteiger), procura também tornar-se no melhor marcador de sempre em Europeus - está empatado com Michel Platini, ambos com 9 tentos.