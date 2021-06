Selecionador da Hungria critica atitude de Cristiano Ronaldo: «Consegue ser desagradável»

Marco Rossi concedeu uma entrevista à 'Gazzeta dello Sport', na qual revelou não ter gostado da forma como Cristiano Ronaldo festejou o primeiro dos dois golos que marcou diante da Hungria, na vitória por 3-0, na jornada inaugural do Grupo F do Euro'2020. O selecionador dos magiares considerou os festejos exagerados e disse mesmo que CR7 foi "desagradável".





"Ele é um grande campeão, mas, por vezes, consegue ser desagradável. Depois de ter concretizado o penálti contra nós, festejou como se tivesse vencido a final. As pessoas reparam nessas coisas", apontou o selecionador da Hungria, que admitiu ainda querer continuar no cargo, apontando ao próximo objetivo."Não estou interessado em regressar a Itália. Ficarei satisfeito se deixar uma pegada no futebol húngaro. Na verdade, gostaria de ir ao Campeonato do Mundo com esta equipa", frisou.