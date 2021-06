Nélson Semedo: «Chave do jogo foi a paciência que tivemos»

Titular no lado direito da defesa português, Nélson Semedo explicou na zona mista da Puskas Arena, em Budapeste, aquilo que no seu entender fez a diferença no duelo desta noite diante da Hungria, que Portugal venceu por 3-0.



"Começámos muito bem, com uma vitória, que é o mais importante. Tivemos oportunidades para marcar na primeira parte, estivemos muito bem. Entrámos com o pé direito.

[Os adeptos] Fizeram-se ouvir [no estádio], como fazem sempre. É importante sentirmos o apoio dos nossos adeptos. Por outro lado, foi ótimo termos o estádio cheio outra vez. É algo que já não sentíamos há algum tempo.

Criámos muitas oportunidades na primeira parte e poderíamos ter saído para o intervalo a vencer por 2-0. A chave do jogo foi a paciência que tivemos."