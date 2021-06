Palhinha, o futuro no Sporting e um sonho chamado Euro: «É uma montra que todos pretendem alcançar»

João Palhinha diz-se absolutamente focado no Euro'2020 e assume estar preparado "para o que o mister pedir". Em conferência de imprensa esta terça-feira, o jogador do Sporting preferiu não abordar o seu futuro de leão ao peito e sublinhou o entrosamento sentido no seio da Seleção Nacional.





Três centrais: "Antes de mais quero dar os parabéns aos Sub-21 por terem passado às meias finais [do Europeu]. Desejo-lhe felicidades. Eu e o Danilo somos médio defensivos, temos trabalhado isso. Exige comportamentos diferentes. Aprendemos outras rotinas. Estou preparado para jogar se o selecionador entender"





"Estou focado na Seleção e só estou preocupado com isso. O futuro deixo com que tem de tratar disso. Quero é evoluir dentro deste espaço""Tenho vindo a fazer o meu trajeto passo a passo. Os empréstimos acrescentaram-me muito. Fiz duas excelentes épocas no Sp. Braga, uma excelente no Sporting. Representa bem o que foi uma época desportiva coletiva é individual"."Não. Felizmente fiz uma época muito regular, fiz muitos jogos. O mister já tem um conhecimento diferente dos outros jogadores, William, Danilo e Rúben. Estão habitados a estar dentro deste espaço. Se estamos todos é porque temos qualidade""Reflete época coletiva e individual que fiz. Conquistar títulos, ainda por cima marcantes.. Não foi uma época de afirmação, mas quando conquistamos títulos, ainda por cima marcantes, é muito importante""No Sporting conheço-os há mais tempo. Aqui estou a ganhar confiança. São momentos que nos marcam. Não passamos tantas horas juntos e faz parte do processo de adaptação. Depois do Euro posso responder qual é o colega que tem pior feitio (risos)"Tudo tem o seu timing. Agora só estou preocupado em ajudar o meu país a atingir os objetivos""Sonhei com este momento desde que vi que fui chamado. Sonho com isso todos os dias. Só quem está lá dentro pode descrever esse momento, representar o país numa prova como o Euro, onde só estão os melhores. Estar aqui valoriza o meu trabalho, é uma montra que todos os jogadores pretendem alcançar. É muito gratificante"