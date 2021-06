Raphaël Guerreiro apontou o 50.º golo luso em fases finais do Europeu

Raphaël Guerreiro marcou esta terça-feira o 50.º golo de Portugal em fases finais do Europeu, ao apontar, aos 84 minutos, o primeiro tento luso frente à Hungria, em Budapeste, na estreia no Grupo F do Euro2020.

Mil, oitocentos e um dias depois do tento mais importante da história da seleção lusa, apontado por Éder, aos 109 minutos da final do Euro2016, com a anfitriã França, o jogador do Borussia Dortmund arredondou os tentos lusos em fases finais.

Portugal, que disputa esta terça-feira o 36.º encontro, é apenas a quinta seleção a chegar à meia centena de golos em Europeus, depois de Alemanha (72 tentos, em 49 jogos), França (62, em 39), Países Baixos (60, em 36) e Espanha (55, em 40).

A formação das quinas, que cumpre a oitava presença, e sétima consecutiva, desde 1996, marcou quatro golos em 1984, cinco em 1996, 10 em 2000, oito em 2004, sete em 2008, seis em 2012, nove em 2016 e, para já, três em 2021.

Em termos individuais, Raphaël Guerreiro foi o 24.º jogador luso a marcar, numa lista liderada por Cristiano Ronaldo, que, com onze golos, lidera a tabela dos goleadores da história da prova, à frente do francês Michel Platini com apenas nove golos.

Nuno Gomes, que marcou seis golos, quatro dos quais em 2000, está destacado no segundo lugar, com seis tentos, o dobro dos apontados pelo trio que partilha o último lugar do pódio, e é composto por Sérgio Conceição, Hélder Postiga e Nani.