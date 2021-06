Roy Keane: «Cristiano Ronaldo é o jogador mais inteligente que já vi»

Roy Keane considerou Cristiano Ronaldo o jogador "mais inteligente" que já viu. O antigo futebolista, que chegou a ser companheiro de equipa do português no Manchester United, não poupou nos elogios ao capitão da seleção portuguesa, que ontem foi eliminada do Europeu, depois de perder com a Bélgica, por 1-0.





"É o jogador mais inteligente que já vi. Obviamente não estou a falar de futebolistas dos anos 50 ou 60, mas ele adora marcar golos. A sua inteligência é magnífica, a forma como joga... Não se envolve na construção mas tem uma malandrice e uma arrogância que são necessárias nos grandes jogadores", explicou Keane na ITV."O cérebro e a inteligência, a forma como jogou em vários países, como sempre se cuidou fora do campo... Não consigo elogiá-lo o suficiente, é um génio absoluto, adoro vê-lo jogar", acrescentou o antigo médio irlandês.