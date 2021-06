A Seleção Nacional realizou, esta segunda-feira de manhã, novos testes RT-PCR à Covid-19, cujos resultados foram todos negativos, informou fonte oficial da FPF.





Jogadores, treinadores e staff foram assim novamente testados antes da partida com a Hungria, agendada para amanhã e que marca a estreia de Portugal no Euro'2020.Recorde-se que Portugal já registou uma baixa devido à Covid-19, com João Cancelo a testar positivo e a abandonar a concentração da equipa das quinas, tendo sido substituído por Diogo Dalot.