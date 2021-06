Sete jogos depois, Cristiano Ronaldo quebrou o jejum contra a França

Quatro dias depois de marcar à Alemanha, à quinta tentativa, Cristiano Ronaldo acabou com a seca de golos face à França, ao sétimo jogo, para a terceira jornada do Grupo F do Euro'2020.

Em Budapeste, o capitão marcou o seu 108.º golo pela formação das quinas, ficando a apenas um do recordista mundial por seleções, o iraniano Ali Daei, ao faturar aos 31 minutos, na transformação de uma grande penalidade.

Cristiano Ronaldo defrontou pela primeira vez a França num dos jogos mais importantes da história da seleção das quinas, que, em 5 de julho de 2006, defrontou os gauleses nas meias-finais do campeonato do Mundo, no Allianz Arena, em Munique. Na segunda - e até agora última - presença nessa fase da principal competição de seleções, 40 anos depois dos Magriços, Portugal perdeu por 1-0 com os gauleses, culpa de um penálti de Zidane, após falta escusada de Ricardo Carvalho.



O então jogador do Manchester United, de 21 anos, jogou os 90 minutos, mas não conseguiu fazer a diferença, nem ele nem Figo, Deco, Maniche, Pauleta, Simão ou Hélder Postiga.

Depois de uma estreia de fogo, os dois encontros seguintes com os gauleses aconteceram em particulares, com Ronaldo a ser titular, mas a sair antes do fim.

Em 11 de outubro de 2014, em Saint-Denis, foi substituído por João Mário, aos 76 minutos, com Portugal a perder por 2-0 -- golos de Karim Benzema e Paul Pogba -, num jogo em que Ricardo Quaresma reduzir sobre o fim, num penálti que seria para Ronaldo.

No ano seguinte, em 4 de setembro, em Alvalade, saiu ainda mais cedo, aos 68 minutos, dando o lugar a Ricardo Quaresma, pelo que assistiu de fora ao tento da vitória gaulesa, por 1-0, selado por Mathieu Valbuena, aos 85.

O quarto jogo de Ronaldo com a França aconteceu na final do Euro2016 e se a histórica acabou bem para o capitão luso, com Éder a oferecer-lhe o 'caneco', teve, pelo contrário, um início dramático, com uma lesão, provocada por uma entrada 'feia' de Dimitri Payet, que o obrigou a sair aos 25 minutos.

No começo da presente temporada, já em plena era covid-19, Cristiano Ronaldo esteve a 'full time' nos dois jogos com a França para o Grupo 3 da Liga A da Liga dos Nações, mas foram mais 180 minutos em vão, sem qualquer golo.

Portugal empatou a zero no regresso a Saint-Denis, em 11 de outubro, e perdeu por 1-0 na Luz, em 14 de novembro, culpa de um tento de N'Golo Kanté.

Desta vez, ao sétimo jogo e ao 470.º minuto, Cristiano Ronaldo faturou, finalmente, aos bleus, reduzindo para oito o número de seleções que defrontou mais do que uma vez e não conseguiu marcar.

As sobreviventes de Ronaldo são Albânia (quatro jogos), Brasil e Inglaterra (três) e Cabo Verde, Itália, Liechtenstein, República da Irlanda e Turquia (dois), numa lista que também deixou de incluir a Alemanha desde sábado.

Ronaldo, de 36 anos, também nunca faturou a África do Sul, Angola, Argélia, Áustria, Bulgária, Canadá, Chile, China, Costa do Marfim, Estados Unidos, Geórgia, Macedónia do Norte, México, Moçambique, Noruega e Uruguai, mas só tentou uma vez.

No total, frente a um total de 68 seleções, o atual jogador da Juventus não marcou a 24 seleções e faturou a 44, com destaque para os sete a Lituânia e Suécia e os seis a Andorra, Luxemburgo e Hungria, face à qual 'bisou' na estreia no Euro2020.