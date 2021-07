Van Gaal: «Portugal e França não são equipas»

Louis Van Gaal fez uma retrospetiva do Euro'2020, deixando críticas a algumas equipas e Portugal não foi exceção. A opinião do antigo treinador holandês é clara. "Para mim, Portugal e França não são equipas", disse em entrevista ao 'L'Équipe'.





"Não é uma coincidência que os primeiros favoritos eliminados foram Portugal, Alemanha e França. Os seus treinadores são os que estão há mais tempo no comando técnico das seleções, recusam-se a fazer mudanças porque confiam nos jogadores que os levaram a ser campeões e acabam por fracassar. Isto acontece porque não há equilíbrio entre jogador-treinador", disse em entrevista ao jornal francês.Van Gaal afirmou ainda que a Itália é a "melhor equipa" que viu a jogar na competição, visto que "soube evoluir no seu jogo" e, acima de tudo, se "destaca pelo coletivo acima do individual".A seleção holandesa também foi alvo de duras críticas por parte do ex-selecionador. "Vi uma equipa sem ânimo, que não quis lutar pela vitória. Olhemos para a Suíça contra a França ou a Croácia contra a Espanha, lutaram até ao fim, isso é o que valorizo numa equipa. A Holanda tem jogadores fantásticos, mas que não apareceram no Euro".O treinador abordou ainda a hipótese de treinar a seleção holandesa pela terceira vez, afirmando que "seria incrível" e que "teria de pensar nisso mesmo estando reformado".O ex-treinador criticou ainda a UEFA e o novo formato do Euro'2020, considerando um "erro grave" a mudança de 16 equipas para 24 na fase de grupos, afirmando ainda que "a maior parte dos jogos não são interessantes".