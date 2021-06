Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Alterações na baliza da República Checa: Koubek chamado para lugar do lesionado Pavlenka Checos estreiam-se na segunda-feira diante da Escócia, em jogo do grupo D do Euro'2020





• Foto: Reuters