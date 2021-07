Jaroslav Silhavy: «Dinamarca não tem grandes estrelas, mas juntos formam uma grande equipa»

Jaroslav Silhavy, selecionador da República Checa, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo dos quartos de final do Euro'2020, frente à Dinamarca, e admitiu estar à espera de dificuldades.





"A Dinamarca joga em conjunto e não tem grandes estrelas, mas juntos formam uma grande equipa. Não será fácil. Veremos que equipa iremos usar. Depende muito de como se sente o Darida antes do jogo. Claro que existem outros 'quebra-cabeças' como, por exemplo, Boril e Kaderabek. Mas penso que conseguiremos resolver", afirmou o selecionador checo.O treinador checo recordou ainda o jogo dos 'quartos' do Euro'2004, em Portugal, no qual a República Checa venceu a Dinamarca. "Pessoalmente gosto de relembrar esse jogo. A nossa equipa sabe como jogámos na altura, mas preocupamo-nos essencialmente com o presente. Claro que temos algo preparado mas não tem nada a ver com 2004. Penso que podemos aproveitar os erros da Dinamarca", admitiu.O duelo entre checos e dinamarqueses disputa-se em Baku (Azerbaijão) e perspetivam-se temperaturas elevadas à hora do apito inicial - 17 horas portuguesas -, algo que Jaroslav Silhavy desvaloriza. "Também estava muito calor em Budapeste mas aqui faz um calor diferente", concluiu.