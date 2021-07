Jaroslav Silhavy: «Não tivemos força suficiente»

Jaroslav Silhavy ficou resignado com o desfecho do encontro com a Dinamarca (derrota por 2-1), até porque sente que a equipa fez tudo o que conseguia.





"Estávamos a perder por 2-0 no fim da primeira parte e tínhamos de fazer algo em relação a isso, então meti mais um avançado e mudámos para 4x4x2. Pressionámos a Dinamarca e marcámos", começou por analisar, antes de destacar o que faltou. "O problema é que, com o passar do tempo não tivemos força suficiente para chegar ao golo do empate", rematou o selecionador checo.