Tomas Soucek: «Faltou-nos alguma calma»

Tomas Soucek, médio defensivo da República Checa, analisou a derrota (0-1) da seleção checa diante da Inglaterra, no último jogo do Grupo D, que ditou a descida da primeira para a terceira posição na tabela classificativa.

"Podíamos ter feito mais e levado mais deste jogo. Não começámos bem e a Inglaterra dominou a primeira parte. Mas melhorámos no segundo tempo, que foi mais equilibrado. Ainda assim, faltou-nos alguma calma e devíamos ter criado mais oportunidades de golo", apontou o jogador do West Ham, em declarações citadas pela página oficial da UEFA.

Já o selecionador checo Jaroslav Silhavy assumiu que as mudanças de velocidade que Saka e Sterling conseguiram incutir no jogo acabaram por complicar as coisas na defesa da equipa.

"Quando Saka e Sterling fizeram mudanças de velocidade com bola, foi muito complicado travá-los. No golo que sofremos deixámos Sterling completamente sem marcação. Esperávamos que a Inglaterra pressiona-se desde cedo e foi o que aconteceu. Eles procuraram desde logo o golo e conseguiram-no", terminou.