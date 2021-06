Mário Fernandes regressa aos treinos da seleção russa

O defesa Mário Fernandes, que teve de ser transportado para o hospital na quarta-feira, devido a uma queda violenta sofrida durante o jogo do Euro2020 com a Finlândia, regressou hoje aos treinos da seleção russa de futebol.

"O treino decorreu em Novogorsk [arredores de Moscovo] e contou com a presença de todos os jogadores, incluindo Mário [Fernandes]", informou um porta-voz da seleção da Rússia, que integra o Grupo B do Europeu, em conjunto com Bélgica, Finlândia e Dinamarca.

Mário Fernandes foi transportado na quarta-feira para o hospital após uma queda violenta com as costas sofrida durante o jogo da segunda jornada, mas os exames de diagnóstico não revelaram lesões na coluna vertebral, apesar de o jogador se ter mantido durante algum tempo sob vigilância médica.

O porta-voz da seleção russa não informou se Mario Fernandes, natural do Brasil, está disponível para jogar na segunda-feira, na terceira e última ronda do Grupo B, frente à Dinamarca. A Bélgica, já qualificada, lidera o agrupamento, com seis pontos, seguida de Rússia e Finlândia, com três, enquanto a Dinamarca ainda não pontuou.