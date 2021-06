Rússia espera manter tradição com Finlândia

A Rússia não entrou bem no Euro’2020 ao perder (0-3) frente à Bélgica, na 1ª jornada do Grupo B, e quer dar uma resposta à altura no duelo de hoje com a Finlândia. A formação de Cherchesov soma apenas triunfos nos encontros realizados perante o rival finlandês e o selecionador quer manter a tradição. Ainda assim, Cherchesov alerta para os perigos da Finlândia, que triunfou na estreia em fases finais de um Euro.

“A Finlândia acabou de vencer a Dinamarca e é um adversário complicado e organizado. Eles defendem muito bem e são perigosos em lances de bola parada, nomeadamente nos cantos. Teremos de fazer o nosso melhor para os travar e impedir oportunidades em contra-ataques”, assumiu o técnico, de 57 anos. De resto, o selecionador russo foi confrontado com o facto de os adeptos em São Petersburgo terem assobiado a Bélgica na 1ª jornada, quando os jogadores se ajoelharam em respeito ao movimento ‘Black Lives Matter’. “Para ser honesto, não ouvi nada. Estava apenas focado no encontro com a Bélgica. Mas não vou dizer às pessoas o que devem fazer. Isso não tem importância para o jogo em si”, considerou.

Do lado finlandês, o selecionador Markku Kanerva garantiu que a equipa está confiante após o triunfo na jornada inaugural, mas pediu concentração à sua equipa. “Foi uma vitória muito importante, mas não queremos adormecer. Estamos focados para chegar aos seis pontos”, deixou claro.