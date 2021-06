Federação sueca apresenta queixa na polícia por ameaças a Marcus Berg

A Federação de Futebol da Suécia apresentou uma queixa na polícia devido às ameaças e insultos dirigidos nas redes sociais ao internacional Marcus Berg, por ter falhado uma oportunidade de golo no jogo do Euro'2020 com a Espanha.

O avançado, de 34 anos, desperdiçou uma oportunidade com a baliza aberta no jogo disputado na segunda-feira à noite, em Sevilha, em que Suécia e Espanha empataram sem golos, na jornada de abertura do grupo E do Euro2020.

O jogador foi 'inundado' nas redes sociais com insultos e ameaças e acabou por bloquear as contas: "Foi difícil. O que acontece nas redes sociais é muito triste", assinalou o futebolista.

O Euro2020, competição em que Portugal inicia hoje a defesa do título, em jogo com a Hungria, foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19 e decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.