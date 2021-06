Janne Andersson: «Olhamos para o presente e não há jogos fáceis de vencer»

A Suécia ainda vai ter de superar a Ucrânia para chegar aos quartos-de-final do Euro'2020, mas esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão a essa partida, houve quem tenha decidido colocar 'carroça na frente dos bois', ao questionar o técnico Janne Andersson sobre qual equipa preferia... nos 'quartos', entre Inglaterra e Alemanha. Andersson preferiu manter a calma e olhar para o presente, não esquecendo que existe um adversário do outro lado para derrotar antes desse eventual duelo com um dos gigantes.





"Olhamos para o presente e não há jogos fáceis de vencer. Todas as equipas que chegaram até aqui são boas e é importante obter o melhor que temos para seguir em frente.", apontou o técnico sueco.Andersson garantiu ainda que a equipa está a 100% para o encontro com os ucranianos. "Os jogadores conhecem bem o seu corpo e estão habituados a treinar e a jogar de vez em quando. Todos tiveram a oportunidade de recuperar para enfrentar a Ucrânia", finalizou o líder da turma sueca.