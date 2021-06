Kulusevski e Svanberg testam negativo à Covid-19 e reintegram seleção da Suécia

Os internacionais Dejan Kulusevski e Matthias Svanberg, ainda indisponíveis para o jogo de desta segunda-feira com a Espanha, depois de terem tido testes com resultado positivo ao novo coronavírus, vão reintegrar a concentração, informou a Federação Sueca de Futebol.

Apesar de recuperados, os dois jogadores não estão disponíveis para o jogo desta segunda-feira com a Espanha, em Sevilha, na estreia do grupo E no Euro2020, do qual também fazem parte as seleções da Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa, e Eslováquia, que também se defrontam.

"A nossa equipa médica tem estado em contacto próximo com os jogadores e será muito agradável estar novamente com os rapazes", assinalou o selecionador da Suécia, Janne Andersson, que manteve um grupo de reserva, em 'bolha', para eventuais baixas devido à pandemia de covid-19.