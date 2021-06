Suécia reforça precauções após dois casos positivos na seleção

A seleção da Suécia vai reforçar as precauções contra o novo coronavírus, depois de terem sido detetados dois casos positivos entre os jogadores escolhidos para o Euro'2020, anunciou esta quarta-feira a federação.

"Uma vez que são dois jogadores com teste positivo, a equipa médica e os responsáveis pela seleção reuniram-se na noite de terça-feira para discutir medidas para limitar o risco de contágio", referiu a federação sueca, em comunicado.

Entre as medidas decididas estão a realização de testes rápidos diariamente, o aumento de testes PCR, reuniões com grupos mais pequenos e em espaços maiores, contactos limitados e sempre que possível ao ar livre.

Na terça-feira, a Suécia confirmou que Dejan Kulusevski, jogador da Juventus, e Mattias Svanberg, do Bolonha, testaram positivo ao novo coronavírus.

Ambos os jogadores, que apresentam sintomas leves, foram colocados em isolamento e irão falhar a estreia no Euro2020 com a Espanha, na segunda-feira, em jogo do Grupo E, que inclui ainda a Polónia, de Paulo Sousa, e a Eslováquia.

O Euro'2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre sexta-feira e 11 de julho.