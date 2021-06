Vamos lá utilizar o campo inteiro

A Suécia quer transmitir uma imagem diferente da deixada diante da Espanha, embate em que conseguiu um empate (0-0), é certo, mas terminou com uma percentagem de posse de bola (14,9) miserável.

Janne Andersson, selecionador dos escandinavos, tem a certeza de que o cenário vai ser distinto. “Creio que a Eslováquia não vai pressionar tão alto nem de forma tão intensa como a Espanha. Desta vez, teremos a oportunidade de utilizar outras partes dos campo”, sustenta o treinador, de 58 anos, que parece ter a receita para o sucesso no duelo desta tarde em São Petersburgo: “O ponto-chave é conseguirmos praticar o nosso tipo de jogo. Reconheço que fizemos muitíssimo pouco diante da Espanha.”

Com uma exibição mais ou menos cinzenta, o certo é que a Suécia soma um ponto e está numa posição aceitável (não invejável...) tendo em vista o apuramento para a fase do mata-mata. “Colocámo-nos numa boa posição no final da 1ª jornada. Temos agora de continuar a solidificar o nosso posto e realizar uma boa exibição. Devemos isso aos nossos adeptos. Esperamos conseguir oferecer-lhes um resultado positivo”, refere Janne Andersson.

Sebastian Larsson deve manter hoje a titularidade e não se mostra muito impressionado com a valia de Hamsik e Skriniar. “Se temos medo deles? Medo é uma palavra demasiado forte. Respeitamos toda a gente mas não receamos ninguém”, sustenta o médio do AIK.