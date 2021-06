Adepto do momento na Suíça assume: «Não sei o que me aconteceu, fiquei louco»

90 segundos separam as duas fotos acima. Na primeira a Suíça perdia diante da França nos instantes finais do jogo de ontem. Na segunda Mario Gavranovic tinha acabado de fazer o 3-3 e forçado a um prolongamento que levou ao apuramento helvético. O adepto em causa é o mesmo, chama-se Luca Loutenbach e tornou-se numa espécie de adepto de referência no país, pela forma como vibrou com aqueles momentos de incerteza e de euforia.





Dear @lucalo92 contact us via direct message and we will make your dream come true ;) — Swiss Intl Air Lines (@FlySWISS) June 29, 2021

Cher Luca, si tu as besoin d’un peu de détente, alors tu as besoin de la Suisse. Contacte-nous et nous t’offrons volontiers un week-end bien-être en Suisse après le titre (de la Nati? ) à l’#EURO2020 ? #FRASUI #IneedSwitzerland #nodrama @Blick_fr https://t.co/dz3TJ4DpXc — Suisse Tourisme (@MySwitzerland_f) June 29, 2021

"Não sei o que me aconteceu, fiquei louco. Creio que todos os que me conhecem me enviaram mensagem ao ver-me", disse ao jornal 'Blick' o fã helvético, que assume ser um daqueles adeptos que... vai a todas. "Faço o possível para não falhar nenhum jogo. Mas logisticamente era quase impossível viajar de Baku a Roma e voltar", admitiu Luca, que nesta assumira o desejo de ir a São Petersburgo ver o jogo com a Espanha, na sexta-feiraNão sabia se podia ir, "por causa das medidas contra a Covid-19", mas também havia outro passo a dar: arranjar viagem até à Rússia. Foi aí que decidiu fazer uso do seu estatuto de adepto do momento e através das redes sociais acabou por consegui-lo, ao lançar um desafio à Swiss International Air Lines."Hey @flyswiss, quantos RT's [retweets] são necessários para me levarem a São Petersburgo na sexta-feira?", questionou Luca, para momentos depois receber a resposta mais desejada por parte da companhia aérea helvética: "Envia-nos uma mensagem privada e vamos tornar o teu sonho realidade".Para além deste prémio pela sua loucura pelo país, Luca Loutenbach também recebeu uma oferta por parte do turismo da Suíça: um fim de semana para relaxar de todas as emoções deste Euro'2020, de preferência após a conquista do título europeu... Já esteve mais longe!